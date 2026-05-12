Una carismática viandante de 'Lo sabe, no lo sabe' deja sin palabras a Xuso Jones: "Menudo show nos ha dado"

Dale al play y disfruta del momentazo de la viandante de 'Lo sabe, no lo sabe'

La promesa de un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ a Xuso Jones tras ganar 5.800 euros de premio: “Tomo nota”

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Xuso Jones se dirige hasta Badajoz, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona que va a tratar de llevarse los 50.000 euros de premio. Después de escuchar lo bien que canta Maca, una cantante y ejecutiva de cuentas de 39 años, la convierte en concursante del programa. Lo que ninguno de los dos se esperaba era encontrar, durante su trayectoria por el concurso, a una carismática viandante que deja sin palabras al presentador.

Después de comenzar con el pie izquierdo su paso por ‘Lo sabe, no lo sabe’, la cantante consigue el comodín para repetir la pregunta, pero esta vez buscando a alguien que no lo sepa. La concursante debe encontrar a alguien que responda de manera incorrecta a la siguiente cuestión: “¿Cómo se llama el juego en el que hay que pasar por debajo de una barra horizontal, sin tocarla, al ritmo de la música?”.

En cuanto ve a Maribel sentada en una terraza, Maca tiene claro que va a ser la persona adecuada para contestar. La viandante, muy sorprendida por la situación y por ver a Xuso Jones acercándose a ella, pregunta: “¿Pero de dónde venís vosotros?”. Al ver a la concursante, reacciona de manera sorprendente: “Tú eres mi ayudante, ¿no?”. El presentador le cuenta las normas del programa a la mujer, que todavía se encuentra algo desconcertada: “Pero… ¿cómo voy a ser yo tu ayudante si no sé nada?”.

La viandante contesta de manera incorrecta y, al descubrir cuál es la respuesta, ella asegura tajantemente: “El limbo es otra cosa”. Xuso Jones decide demostrarle a Maribel en qué consiste el limbo y reúne a todo el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para bailarlo juntos. Mientras la viandante volvía a la terraza en la que estaba asegurando que el limbo “no es eso”, el presentador le decía a Maca: “El ojito que has tenido para elegir a Maribel, menudo show nos ha dado”.