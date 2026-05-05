Dale al play y disfruta del momentazo del concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se planta con 1000 euros y lo celebra cantando por todo lo alto

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Xuso Jones se desplaza hasta Logroño, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona indicada para intentar conseguir los 50.000 euros de premio. Allí, se encuentra con Imanol, un fotógrafo de 42 años, al que no duda en hacerle una broma antes de anunciarlo como concursante oficial. Después de una trayectoria impecable por el programa, llama a su mujer tras ganar 14.000 euros y le hace una proposición.

Desde el primer momento en el que comienza su andadura por el concurso, Imanol ha tenido muy claro qué pasaría si lograra hacerse con el gran premio: “Según acabe con vosotros llamaría a mi mujer”. El presentador ha querido saber todos los detalles de su historia de amor y no ha dudado en preguntarle: “Sin haberla conocido, ya me había enamorado de ella”.

El fotógrafo ha explicado cómo conoció a su pareja, a través de una aplicación de citas, y cómo luchó para conseguir tener una relación con ella: “Estuvo mucho tiempo dándome largas, pero al final fue, hasta hoy”. El murciano, sin poder contener la emoción al escuchar el inicio de su romance, asegura: “Menuda historia más bonita”. Tras contar todo lo que pasó entre ellos, consigue llegar a la última ronda con el máximo posible: 1.000 euros.

Sin dudarlo, Imanol decide jugarse el dinero a la pregunta multiplicadora y la suerte hace que escoja el sobre de x14, convirtiendo su premio total en 14.000. Sin poder creerse el dinero que puede conseguir y con muchos nervios, escoge al viandante perfecto que hace que, finalmente, se los lleve. Sin poder contener la alegría por el dineral que acaba de ganar, llama a su mujer. Después de que Xuso Jones le haga una broma, Imanol le cuenta la gran noticia y ella reacciona.