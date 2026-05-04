Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

La peculiar respuesta de un viandante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ provoca un ataque de risa a los concursantes y a Xuso Jones

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Xuso Jones se dirige hacia su querida Murcia, acompañado con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona que tratará de hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, irrumpe Margarita, una prejubilada de 59 años con una alegría que conquista al presentador del programa en un instante. Tras toda su trayectoria, en la que ha llevado el positivismo por bandera, la concursante se planta con 1000 euros y lo celebra cantando por todo lo alto.

Desde el primer momento en el que ha aparecido en la grabación pisando fuerte, Margarita ha cautivado al murciano con su particular manera de ser. Sin embargo, también ha sorprendido a Xuso Jones al explicar el duro golpe que se ha llevado debido al fallecimiento de su marido. A pesar de que no está atravesando el mejor momento de su vida, la concursante hace una reflexión y explica su manera de afrontar esta situación: “Tengo mis momentos, pero mi marido quería que yo estuviera feliz”.

“Espero que os guste mi participación en el programa”, comenta directamente frente a las cámaras durante su trayectoria. Margarita tiene muy claro lo que haría con 50.000 euros y la persona a la que irían destinados: “Lo ahorraría por si lo necesita mi hijo y para hacer viajes por doquier, lo material me da igual”. Además, a lo largo de todo el programa, repite, en varias ocasiones lo afectada que está por el lumbago que tiene.

Sin embargo, cuando llega la hora de tomar la gran decisión de enfrentarse a la pregunta multiplicadora o no, la participante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ decide plantarse con 1.000 euros acumulados. “Me lo quedo porque quiero invitar a toda su familia”. A pesar de no arriesgarse a continuar jugando, Margarita celebra esta gran victoria cantando y despidiéndose del equipo antes de irse con el dinero que ha ganado.