Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y su novia celebran haberse llevado 1000 euros bailando una bachata

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

La divertida reacción de una viandante, seguidora de ‘Lo sabe, no lo sabe’, al acertar una pregunta

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Xuso Jones se desplaza hasta Soria, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la siguiente persona que se enfrentará al gran reto de conseguir 50.000 euros de premio. Sin esperárselo, vuelve a encontrarse con Helio, un jubilado de 77 años, que ha participado anteriormente ayudando a un antiguo concursante. Tras conseguir llevarse 1000 euros de premio, lo celebra con su novia bailando bachata. ¡No te lo pierdas!

Desde el primer momento en el que el concursante ha aparecido en escena, no ha dejado de mostrar la gran vitalidad que tiene, aludiendo especialmente a todas las actividades que realiza: “Todos los días voy al gimnasio, a la piscina, hago baile latino, lo que haga falta”. Además, el presentador del programa ha querido saber todos los detalles sobre su relación y Helio hace una reflexión que le deja sin palabras: “Es mi amiga principalmente porque si no eres amiga no eres nada”.

El concursante ha hablado sobre su mentalidad juvenil y de todas las actividades que realiza: “Cuando veo a los jóvenes en el gimnasio, intento hacer como ellos”. A lo largo de toda su participación, cada vez que ha acertado una pregunta ha demostrado una serie de pasos en distintos estilos de baile, haciendo alusión a una de sus grandes pasiones. Por ello, cuando ha decidido plantarse con 1.000 euros de premio, ha sacado a su novia a bailar bachata y Xuso Jones ha reaccionado.