Una viandante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ abandona la grabación antes de saber si ha acertado la pregunta

Dale al play y disfruta del momentazo de la viandante 'Lo sabe, no lo sabe'

Una gran seguidora de ‘Lo sabe, no lo sabe’ intercepta a Xuso Jones para postularse como concursante

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Xuso Jones se desplaza hasta Cuenca, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para localizar a la persona que se enfrentará al reto de conseguir los 50.000 euros de premio. En este caso, el presentador lo hace por partida doble ya que se encuentra con Natalia y Carmen, amigas de la infancia que están dispuestas a acumular el mayor premio posible. Lo que ninguno de los tres se esperaba era vivir un sorprendente momento cuando una viandante abandona la grabación antes de saber si ha acertado la pregunta multiplicadora.

En cuanto Xuso Jones ha visto a este par de amigas, lo ha tenido claro y no ha dudado en ofrecerles participar en el programa. Durante toda su trayectoria en ‘Lo sabe, no lo sabe’ han compartido con el murciano todas las vivencias que han tenido desde los ocho años que se conocen. Cada una con un motivo diferente, han tratado de acumular el máximo dinero posible, no han tenido mucha suerte y terminan con 200 euros de cara a la pregunta multiplicadora.

Sin embargo, la mala fortuna que han tenido durante su paso por el programa cambia por completo al seleccionar el sobre de x39, haciendo un total de 7800 euros. Después de plantear la pregunta, las concursantes tienen muy claro el perfil que necesitan.

Es en ese momento, encuentran a Mercedes, la viandante perfecta para hacerle la pregunta. “Es que no me puedo estar”, comenzaba ya asegurando y, tras escuchar la pregunta reiteraba: “No tengo ganas de pensar”. Antes de saber si había conseguido ayudar a las participantes, Mercedes se iba reiterando: “Que no me puedo estar”. Sin poder contener la risa por lo que acababa de suceder y la emoción por la noticia que estaba a punto de dar Xuso Jones confirmaba que Natalia y Carmen habían conseguido el premio.