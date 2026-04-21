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Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ pierde 29.400 euros y Xuso Jones le dedica unas palabras: “Gracias por la labor que haces”

Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ pierde 29.400 euros y Xuso Jones le dedica unas palabras: “Gracias por la labor que haces”
Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ pierde 29.400 euros. cuatro.com
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Xuso Jones se dirige hasta Vallecas, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, con la misión de localizar a la persona perfecta que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. Después de poner a prueba a algunos viandantes, se encuentra con Chema, un cocinero de 55 años con una gran historia a sus espaldas y que tiene muy claro en qué quiere invertir el dinero que gane. Sin embargo, la suerte no está de su parte ya que pierde 29.400 euros; a pesar del gran mazazo, el presentador del programa no duda en dedicarle unas palabras.

Durante su recorrido por el programa, el cocinero ha asegurado que sabía perfectamente a qué iba a destinar el premio: “Tenemos una ONG que se dedica a la formación de chavales en riesgo de exclusión”. Bajo la atenta mirada del murciano, ha contado todos los detalles sobre la labor que hace de forma altruista: “Mediante la cocina, les formamos y les buscamos curro”. Además, Chema ha contado el bonito significado del logo de la ONG que tiene y desvela un aspecto de su pasado: “Era un niño perdido que no sabía lo que hacer y con la cocina encontré mi camino”.

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Aunque ha tenido algún que otro traspiés durante su participación en el concurso, el madrileño consigue llegar a la pregunta multiplicadora con 600 euros. El cocinero decide arriesgarse con la pregunta multiplicadora y escoge un sobre al azar, que esconde un x49, aumentando su premio final a 29.400 euros. Para conseguir llevarse este premio, tiene que conseguir encontrar a un viandante que sepa contesta a la siguiente pregunta: “¿Cuál es el país con mayor cantidad de islas en el mundo?”.

A pesar de la positividad con la que afronta este gran reto, es consciente de lo difícil que va a resultar localizar a una persona que resuelva esta pregunta, con la que conseguiría un récord histórico del programa. Finalmente, se decide por Aurora que, sin pensarlo, responde: “Japón”. Sin poderse creer que Chema no consiga este dinero, el presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’, visiblemente afectado, reconoce el duro trabajo que hace y se sincera con el concursante: “Gracias por la labor que haces”.

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