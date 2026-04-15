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Guillermo se planta en 'Lo sabe, no lo sabe' en el último momento tras una buenísima racha: "Ha sido una buena mañana de trabajo"

Guillermo se planta en 'Lo sabe, no lo sabe' en el último momento tras una buenísima racha: "Ha sido una buena mañana de trabaja"
'Lo sabe, no lo sabe'. Cuatro.com
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Guillermo se convirtió en uno de los grandes protagonistas de 'Lo sabe, no lo sabe' tras vivir una mañana redonda que terminó con premio… y decisión firme. El concursante acumuló una buena racha gracias a su intuición para elegir a desconocidos que no supieran la respuesta, clave del formato.

En el momento decisivo, Guillermo seleccionó a Alejandro para responder a una expresión popular: “Virtudes me ha dicho que no puedo gastar tanto dinero en chuches y que me va a cortar el…”. Alejandro dudó y finalmente falló, lo que dio automáticamente los 1.000 euros al concursante. La respuesta correcta era “el grifo”.

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Tras celebrar el premio, Guillermo se enfrentó a la gran pregunta: plantarse o arriesgar por más dinero. Lejos de dejarse llevar por la ambición, optó por asegurar la cantidad conseguida: “Ha sido una buena mañana de trabajo”, afirmó entre risas, dejando claro que prefería el dinero seguro. Su decisión fue aplaudida, cerrando una participación tan breve como efectiva.

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