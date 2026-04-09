Xuso Jones les canta una de las canciones más famosas de Chenoa a unos viandantes polacos: “No estoy loco”

Dale al play y disfruta del momentazo del presentador de 'Lo sabe, no lo sabe'

Dos concursantes proponen a Xuso Jones convertirse en el padrino de su hija durante 'Lo sabe, no lo sabe': "Bueno, ya veremos"

Compartir







Xuso Jones se desplaza hasta Palma de Mallorca, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona indicada que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí ha recordado los orígenes de una de las cantantes nacionales más icónicas y no ha dudado en dejar claro lo mucho que le gusta. Tanto es así que, en plena calle, el presentador les canta a unos viandantes polacos una de las canciones más famosas de Chenoa.

“Estamos en la tierra de una musa, una de las mejores voces que ha dado este país”, comienza explicando el murciano. El presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha dejado más claro que nunca lo mucho que le gusta esta cantante y está decidido a averiguar “cuántas canciones se sabe la gente de Chenoa”. Por ello, después de representar una de sus escenas más icónicas, ha cogido el micro dispuesto a recorrer todas las calles de Palma.

Lo que el creador de contenido no se esperaba es que los primeros elegidos no solo fuesen polacos, sino que ni si quiera hablasen español, algo que le ha pillado completamente por sorpresa: “Me habéis dejado loco”. Sin embargo, lejos de cesar en su empeño, el presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’, tras preguntarle si sabían quién era Chenoa, se dispone a hacer una demostración con una clara advertencia: “Te vas a quedar loco”.

Después de hacer una actuación por todo lo alto, bajo la atenta mirada de los dos turistas, Xuso Jones ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Chenoa. El presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se sincera sobre lo que piensa de ella: “Es una tía increíble, humana como su canción, es un espectáculo de mujer, para conocerla en persona”.