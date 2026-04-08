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Laura y Pele son pareja y, junto con su bebé de un mes, Lucía, han participado en el programa 'Lo sabe, no lo sabe' para conseguir un premio increíble. La pareja ha contado a lo largo del concurso cómo se conocieron y cómo surgió su historia de amor hace años: "Aquí hay historias paralelas", respondía Pele a la pregunta de Xuso Jones.

Mientras él afirmaba que fue ella la que empezó, Laura asegura que no fue así: "En Instagram me siguió él, me dio 'like' y yo te lo devolví. Como no había chat, me buscó por Facebook y me escribió. Entonces, ¿Quién era el interesado?", respondía la joven. Ninguno de los dos se han puesto de acuerdo en cómo surgió su historia, hace once años. Desde entonces, se han casado y ahora se han convertido en padres de Lucía, que ha participado en el programa con menos de un mes de vida.

Xuso Jones se postula como padrino

El presentador, Xuso Jones, se ha quedado alucinado de lo bien que se portaba la pequeña y, entre bromas, se ha postulado como padrino de la bebé: "A ver si me vais a hacer padrino de la cría", decía. Ellos han confesado que no tienen todavía y se han mostrado abiertos a que el murciano ocupe este cargo: "Ojo que no terminemos el programa y sea el padrino de vuestra hija".

Tras su paso por el concurso, Pele y Laura han conseguido 1.800 euros que han celebrado juntos. "Espero ver a mi ahijada pronto, cuando tenga dos o tres meses", decía Xuso antes de despedir a la pareja.