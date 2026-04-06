Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ decide arriesgarlo todo y jugarse 14.000 euros con la pregunta multiplicadora

Compartir







Xuso Jones se desplaza hasta Palma, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para localizar a la persona indicada que luchará por conseguir los 50.000 euros de premio. Lo que el presentador del programa no se esperaba al recorrer la noche mallorquina era encontrarse con Belinda, viral en redes sociales por su espontaneidad. Sin dudarlo dos veces, se convierte en concursante del programa y la camarera de piso de 42 años cuenta su historia de amor con su marido.

La creadora de contenido se ha hecho conocida en redes sociales gracias a su naturalidad y sus vídeos cotidianos en los que alude, en muchas ocasiones, a su “marío”. Es por este motivo por el que el murciano ha querido conocer todos los detalles de esta popular relación. “Nos juntábamos con la pandilla de chavales”, comienza explicando la mallorquina.

La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha echado la vista atrás para recordar el momento en el que comenzó su relación con su marido: “Ya ves si pescó”. Sin embargo, Belinda ha reconocido que no todo ha sido fácil en su camino juntos: “Hemos pasado mucho, muchas cosas buenas y muchas cosas malas”. La creadora de contenido tiene claro cuál es su gran secreto: “Él está para mí y yo para él”.

Durante su recorrido por ‘Lo sabe, no lo sabe’, la creadora de contenido se ha sincerado y ha desvelado uno de los peores momentos que ha vivido recientemente: “Hace un año y medio se quemó la casa y lo perdimos todo”. Belinda, que asegura que lo ha “perdido todo”, cuenta cómo ha afrontado toda esta situación con su familia y se sincera sobre lo que quiere hacer con el premio. Finalmente, consigue hacerse con 3.000 euros tras jugárselo a la última pregunta multiplicadora.