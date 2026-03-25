Un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ habla de su carrera como DJ: “He actuado con Bad Gyal”

Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ reivindica instaurar la educación ‘Montessori’ en la esfera pública

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Xuso Jones viaja hasta Torrelavega, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona indicada que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio del programa. Después de recibir algunos elogios por parte de un viandante, el presentador decide que es el participante correcto para enfrentarse al gran reto. Lo que el murciano no sabe es que Adrián, un monitor de ocio de 28 años, tiene una gran carrera como DJ, gracias a la que ha compartido escenario con rostros muy conocidos.

A pesar de que ahora está centrado en otro punto de su vida, el joven ha echado la vista atrás para sincerarse sobre la gran pasión que tiene por la música y lo lejos que ha llegado gracias a ella: “Empecé hace diez años a pinchar como ‘hobby’”. El concursante del programa asegura que gracias a que se juntaron “muchas casualidades”, su carrera comenzó a despegar.

“Se podría decir que me hice un nombre”, asegura el participante. Después de mucho trabajo y constancia, el concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ consiguió que acudiesen “miles de personas” a los eventos en los que él participaba. Además, se sincera sobre uno de los puntos más altos de su carrera: “Toqué antes de Quevedo cuando estaba en su máximo”.

“He actuado con Bad Gyal, Juan Magán, Yandel…”, se sincera muy orgulloso Adrián. Xuso Jones, que se queda atónito al descubrir la historia del concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’, no duda en elogiar su recorrido. Sin embargo, el participante explica que este proyecto ha llegado a su fin y desvela el motivo por el que ha decidido dejar su carrera como DJ en pleno auge.