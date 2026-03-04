Dale al play y disfruta del momentazo del concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se desplaza hasta Palma, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para encontrar al próximo participante que se enfrente al reto de conseguir los 50.000 euros de premio. Después de hacer recorrer las calles de la ciudad, el presentador del programa encuentra a Óscar, un veterinario de 32 años que le ha dejado sin palabras al contar su romance. El joven cuenta su romántica historia de amor y se sincera al respecto.

“Vino como clienta con su perro porque se encontraba mal”, comienza explicando. Nada más verla, el veterinario tuvo claro que se había enamorado y cuenta la confesión que le hizo a su compañera de trabajo en ese momento: “Ella no lo sabe, pero me voy a casar con ella”. Como él mismo asegura, lo suyo fue amor a primera vista: “A mí me gustó, fue un flechazo al verla”.

Parece ser que él no fue el único que se dio cuenta de lo que sentía por la que fuera su clienta, sino que el destino decidió volver a unirles más tarde, donde la conexión fue algo inevitable: “Coincidimos en una barbacoa donde hablamos más distendidamente y nos conocimos”.

Además, el catalán ha aprovechado el momento frente a las cámaras para reivindicar el papel de los veterinarios y todos los avances que se están haciendo en su campo. Óscar, que está especializado en neurología, asegura: “Cada vez podemos ofrecer un servicio mejor a nuestros pacientes”. El concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha tenido muy buen ojo a la hora de elegir a los viandantes a lo largo de su participación y ha conseguido llevarse 2.000 euros de premio.