Xuso Jones se desplaza hasta Madrid, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ para encontrar al próximo participante que se enfrente al reto de conseguir los 50.000 euros de premio. Después de hacer una peculiar dinámica para encontrar a la persona indicada, el presentador del programa encuentra a Sonia, una diseñadora gráfica de 37 años. La joven tiene muy claro en qué quiere invertir el dinero y habla con el murciano sobre la dura realidad que vive como autónoma.

Mientras la participante del concurso ha ido encontrando a viandantes que le puedan ayudar a conseguir el dinero, ha hablado de una situación que viven muchas personas en el país y ha explicado su caso: “Ser autónoma no es fácil”. La diseñadora comparte con Xuso que está viviendo “un mes más complicado que nunca”, por lo que asegura que participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’ es “cosa del destino”.

“Es muy complicado”, asegura la joven la sincerarse con el presentador. La participante del programa afirma que ser autónomo es algo “de valientes”, ya que no es nada fácil. Además, Sonia, que consigue llegar a la pregunta final con 1000 euros acumulados, tiene decidido qué quiere hacer con el dinero que gane en el concurso: “Quiero invertir en mi marca y en mi trabajo”.

Xuso Jones, que ha estado muy atento a todo lo que ha contado Sonia, le ha mostrado su apoyo y ha sido muy claro: “A ver si cambian las cositas”. Aunque la diseñadora gráfica ha tenido muy buen ojo durante su paso por ‘Lo sabe, no lo sabe’ y se ha jugado 3000 euros en la pregunta multiplicadora, la suerte no ha estado de su parte en esta ocasión y solo ha conseguido llevarse la camiseta especial del programa. ¡Dale al play y no te lo pierdas!