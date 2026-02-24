¡Javi se hace con un bote de 7.200 euros en 'Lo sabe, no lo sabe'! Así ha ocurrido todo, al detalle

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se emociona al escuchar las palabras de una mujer sobre las pequeñas cosas de la vida

Compartir







Durante la última entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' que se ha emitido en Cuatro este martes, Xuso Jones y el prograna han tirado de un curioso método para elegir a un concursante. "Vamos a hacer un juego", ha comenzado diciendo Xuso, para posteriormente informar que iba a proceder a elegir a alguien que, solo en caso de que no le dijera "absolutamente nada", sería el siguiente concursante.

La situación que se ha vivido ha sido un tanto cómica, puesto que Xuso Jones se ha dirigido a una primera persona y tras decirle que si no le decía nada concursaría con él, este no ha tardado en hablarle: "¿Qué haces aquí?", ha dicho el presentador. "De paseo", ha dicho el transeúnte. "¡Ya me has respondido!", ha señalado Xuso Jones, partiéndose de risa. Pero no iba a ser el único que caería: Xuso Jones se dirigía a tres jóvenes que también caían en su trampa.

Hasta que finalmente, un hombre que estaba en plena llamada de teléfono no caería en las redes del presentador. "¿Qué tal? Mira, si no me contestas nada te vienes a concursar conmigo. ¿Qué haces aquí? ¿De compras?", Xuso Jones pronunciaría una batería de preguntas en línea y sin obtener respuesta alguna. "¿Te vienes a concursar conmigo?", le preguntaría Xuso Jones, esta vez ya sí con este respondiéndole. "¡Por supuesto!", señalaría, Javi, ya sí que sí como nuevo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'.

Javi se hace con un bote... ¡de 7.200 euros!

Javi, concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', ha ido escalando posiciones y sumando dinero en su bote hasta que Xuso Jones le ha dado la oportunidad de multiplicar su bote o, por el contrario, plantarse con lo que tenía. El concursante no se lo ha pensado y ha elegido "los tres sobres"... saliéndole un x12, lo que se traducía en que de los 600 euros que tenía acumulados pasaba a jugársela a un todo o nada por 7.200 euros. ¿Quieres saber lo que ha ocurrido? ¡dale play al vídeo y descúbrelo!