Xuso Jones se desplaza hasta Madrid, concretamente hasta 'La Vaguada' donde entre frio y frio, el presentador se encuentra en búsqueda del próximo viandante que le sorprenda lo suficiente para hacerle concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'.

Desde dentro de este comercial madrileño, Jones elegirá a los participantes del programa que optarán al gracioso premio de 50.000 euros. Sin embargo, momentos previos a comenzar el concurso desde la capital, con micrófono en mano, Xuso lanza un mensaje: "Vivimos todo el día con prisas, corriendo para arriba y para abajo y se nos olvidan los pequeños detalles de la vida. Lo que realmente importa, como meterte en las sábanas recién limpias, ese pijama de algodón que estrenas...hoy voy a preguntar a la gente qué cosas de la vida son las que les hace feliz".

Carmen Fernández: "Me encanta ver el programa porque me distrae mucho y soy muy mayor"

En este momento, Xuso se ve sorprendido por una mujer que asegura que "nos está siguiendo todo el rato". Tras esto, no ha dudado en pararla para hablar con ella, preguntarle su nombre y conocer qué pequeños detalles le hacen feliz y sin dudarlo, Carmen Fernández respondía: "Ver el programa, me encanta porque de verdad, me distrae muchísimo porque soy muy mayor y me quedo viéndolo hasta que termina. Es usted muy simpático y muy guapo".

Al escuchar estas tiernas palabras, Xuso Jones abraza a la mujer y comenta que "yo voy a aprovechar para mandar un abrazo enorme a todas aquellas personas que nos ven cada tarde". Asimismo, Carmen le detalla que su hijo también es un gran seguidor del programa y lo ve cada tarde, y reitera "es usted muy simpático". Después de este tierno encuentro entre el presentador y Carmen, Xuso se da cuenta del "cariño que nos dan por la calle, es maravilloso". Las palabras de Fernández han calado por completo al equipo del programa y les ha dejado algunos de ellos muy emocionados"