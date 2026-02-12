Aquí tienes la divertida reacción de los segovianos a la broma de Xuso Jones, incluida la de su concursante

Xuso Jones no puede controlar la risa tras gastarle una broma a un concursante: ''¡Vaya piropazo!''

El segundo destino de 'Lo sabe, no lo sabe' es Segovia. Hasta allí se ha desplazado el equipo y Xuso Jones confiesa estar "bien guasón", por lo que decide inventarse algo para preguntarle a la gente y ver cómo reaccionan: "Algo, una resurrección de Michael Jackson. ¿Qué les parece que Michael Jackson no estaba muerto, sino estaba de parranda?". Aunque no quiere que a nadie le siente mal y puntualiza: "Oye, un respeto a Michael Jackson, que yo lo quiero y lo adoro, pero esto es una pequeña coña que vamos a hacer, a ver qué nos responde la gente".

Cerca suyo se encuentran dos chicas jóvenes a las que les pide que se acerquen un momento para hacerles una pequeña pregunta. "No sé si habéis visto la noticia de esta mañana de que Michael Jackson no ha estado muerto todo este tiempo, sino que ha estado vivo y va a empezar una gira internacional", les pone a prueba.

Mientras una de ellas contesta "de locos", la otra parece haber escuchado al presentador pues asegura que "no estaba muerto, estaba de parranda". Sin embargo, la verdadera sorpresa de las segovianas llega cuando les confiesa que su tour internacional pasará por la ciudad: "Es real, ¿eh? Id a preguntarlo y bichearlo por internet, ¿vale?".

Xuso Jones continua caminando al son de la zanfona que, para él mismo suena como la canción de 'Thriller' del artista. Es quien lo toca quien finalmente se convierte en el segundo concursante de este nuevo programa.

Miguel, segundo concursante del programa

Aunque Miguel no se sabe ninguna canción de Michael Jackson con la zampona puesto que él solo toca música tradicional o antigua, el presentador le confiesa: "Pues suena de maravilla. Es que estamos con la noticia que ha salido esta mañana de que Michael no ha estado muerto en este tiempo, sino que estaba de parranda. Ha estado en una isla paradisíaca y ahora empieza una gira", bromea Xuso Jones.

"A ver si ha tomado mucho el sol y se ha puesto moreno otra vez y la liamos", contesta siguiendo la guasa el músico quien, tiene otro trabajo, pero le gusta tocar en sus tiempos libres para la gente que visita Segovia en el entorno de la Casa de los Picos para que disfruten no sólo de la casa, sino también de repertorio tradicional castellano, tocado con un instrumento pues tan atípico como es la zanfona.

En este momento en el que Xuso Jones le informa de que están haciendo un concurso en el que tienen hasta 50.000 euros para repartir. Un "dineral" que, como dice el segoviano, "una merienda ya da" o, como asegura el presentador, sirve "para una entrada para ver a Michael". "¿Usted se vendría con su zanfona a concursar por nosotros por aquí, por las calles de Segovia?", le pregunta. Así se convierte Miguel en el próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'.