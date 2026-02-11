Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

"A mí me ven muy dura y luego, no": el reivindicativo mensaje de una concursante al hablar del significado de sus 18 tatuajes

Compartir







Xuso Jones se desplaza hasta Toledo, junto con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio. El presentador ha puesto el ojo en Julia, una dependienta de 73 años muy peculiar que tiene muy claro su objetivo, además de conseguir el máximo premio posible. Al acabar su participación, la concursante elige a un miembro del equipo del programa como pretendiente para su sobrina.

La dependienta ya avisaba al presentador antes de comenzar su aventura por las calles de Toledo: “Si alguno se echa de novio de mi sobrina, me voy contigo”. El murciano ha encontrado a una de las participantes más peculiares y no ha dejado de reírse con su actitud rebelde. Este programa ha quedado en familia, puesto que Julia ha conseguido seguir sumando premio gracias a la participación de su sobrino.

Aunque la mujer ha asegurado haber estado soltera prácticamente toda su vida por estar muy dedicada a su familia, tiene muy clara su perspectiva sobre el amor y no duda en aconsejar a toda la audiencia: “Que la gente se case y tenga hijos”. Julia se sincera con el presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ al respecto: “Es muy bonito tener pareja”.

Por este motivo, tras sincerarse sobre su vida amorosa y decir que nunca se ha casado, la concursante está completamente decidida a encontrar al pretendiente perfecto para su sobrina. Después de decidir plantarse con los 100 euros conseguidos, la dependienta decide qué miembro del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ es la persona indicada para ella: “Es muy guapa, ya te enseñaré una foto”.