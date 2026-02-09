Dale al play y disfruta del momentazo de los concursantes en 'Lo sabe, no lo sabe'

Juanra Bonet regresa a ‘Lo sabe, no lo sabe’ y le lanza un reto a Xuso Jones

Xuso Jones se desplaza hasta Madrid, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona que luchará por hacerse con los 50.000 euros de premio. A pesar de que, normalmente, el presentador se toma un tiempo hasta que decide quién es la persona indicada, en cuanto ha visto ha Guille y Kappah no ha dudado en convertirlos en concursantes del programa. Durante su participación, los creadores de contenido se sinceran sobre su vida como influencers y cómo ha cambiado desde su salto a la fama.

Los amigos han ido acumulando premio gracias a la ayuda de los viandantes y, entre tanto, se han sincerado con el murciano. A pesar de tener tan solo 22 años, los amigos se han convertido en unos de los influencers de referencia en el país; ahora, se confiesan con Xuso Jones, hablan sobre los inicios de su carrera profesional y las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar: “Se reían de mí”.

Ambos han compartido todos los detalles sobre sus inicios y han querido dar un consejo a todos los seguidores que quieran comenzar una carrera como creadores de contenido: “Atrévete, lo que digan no va a durar, pero el éxito te puede cambiar la vida”. Xuso Jones, que también saltó a la fama a través de las redes sociales, asegura: “Hay que ser uno mismo”.

Guille y Kappah deciden jugárselo todo a la última pregunta, acumulando un total de 1800 euros. Mientras tanto, los creadores de contenido han confesado cuánto les ha cambiado la vida tras convertirse en figuras públicas: “Vivo tranquilo, una vida normal, con mis amigos de siempre”. Finalmente, los amigos consiguen llevarse el premio y unas bonitas palabras de Xuso Jones: “Seguid con esa humildad”.