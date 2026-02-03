Chusico, el concursante en cuestión, decide sorprender al presentador con sus habilidades artísticas

La inesperada afición con la que una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha conocido a Rody Aragón: “Me quedé impactada”

En 'Lo sabe, no lo sabe' puede pasar de todo. Xuso Jones no ha dado crédito esta vez cuando Chusico, un concursante que ha sido la revolución en el programa, le contaba a qué se dedicaba y le proponía un sorprendente reto.

El hombre le explicaba que su vida profesional ha dado muchas vueltas y que ahora se dedica al arte. "Estudié una carrera técnica, pero la vida me llevó a dar un salto y ahora soy fotógrafo, un gran entusiasta e incluso profesional del teatro de improvisación", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Jones, con su habitual espontaneidad, le pide a Chusico que le sorprenda con una "improvisación". ¿Qué será lo que el concursante tendría guardado?

El divertido reto

Chusico no ha tardado ni medio segundo en lanzarle el reto al murciano. "Te propongo que impovises conmigo. Empiezo frase que empiece por la letra 'a' y tú me respondes con otra que empiece por la letra 'b'", le traslada en el concurso de Cuatro.

Así, Xuso Jones quedaba totalmente impactado y con muchas ganas de someterse a ese 'retazo' que le estaban lanzando. Chusico daba comienzo con la siguiente pregunta: "¿A qué día estamos?".

"Bueno, vuélveme a preguntar", le contesta el otro. "¿Cómo que te lo pregunte?", lanzaba Chusico. "¿De dónde eres?", señalaba el presentador. "Español", decía el concursante. "¡Fuera!", comparte Jones. "¡Guays!", terminaba Chusico.

El momento estaba lleno de improvisación, agilidad y mucha diversión. "Podemos seguir mucho", decía el concursante. Sin embargo, para Xuso Jones no estaba siendo una tarea nada fácil de coordinar como él mismo ha explicado. "Tengo que pensar en la letra que venga. A mí esto se me da muy mal...", concluía.