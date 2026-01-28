Dale al play y disfruta del momentazo de las concursantes en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones desplaza hasta Galicia, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar al siguiente concursante que luchará por ganar los 50.000 euros de premio. Lo que el presentador del programa no se esperaba es encontrar a dos participantes tan peculiares como a Charo y Tania, madre e hija, quienes le han conquistado con su humor. Las gallegas no han conseguido el premio total, pero sí se han llevado 1200 euros y no han dudado en celebrarlo por todo lo alto cantando una canción de misa.

Las participantes del programa tenían muy claro desde el primer momento que no se iban a ir con las manos vacías a su casa: “Nos lo vamos a llevar”. Aunque, a lo largo de su paso por el concurso, han vivido algunos momentos muy emotivos, la verdad es que esta peculiar pareja ha cautivado al murciano con su manera de ser. “Somos Charito mucha marcha y Tania la caña de España”, se presentaban nada más empezar su andadura por el programa.

A lo largo de toda su trayectoria por el programa, ‘Tania la caña de España’ ha sacado a colación, en varias ocasiones, su gusto por el cante, a pesar de hacerlo solo “debajo de la ducha”, como ella misma asegura. A la hora de decidir qué hacer con los 400 euros que tenían acumulados, madre e hija no se lo han pensado dos veces y han querido seguir jugando.

Tras conseguir triplicar la cantidad de dinero, se jugaban 1200 euros y, después de muchas dudas, han cantado victoria. Y nunca mejor dicho, ya que han querido celebrar este gran momento con una canción muy singular. “Déjame sentir el fuego de tu amor”, cantaban al unísono las concursantes junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’.