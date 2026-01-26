Ángela irrumpe en la grabación de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y se postula como concursante

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones viaja hasta Getafe, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar al concursante indicado para intentar conseguir los 50.000 euros de premio. Sin embargo, no se esperaba que, en esta ocasión, él no iba a ser en encargado de encontrar a esta persona, sino que sería ella quien lo encontraría a él. Ángela, una camarera de 48 años, irrumpe en la grabación del programa y se postula como concursante, dejando sin palabras al presentador.

“No busques más, soy yo”, aseguraba tajantemente la mujer nada más llegar al lugar donde estaba Xuso Jones, provocando su risa y una afirmación: “La enviada de Dios”. Con las ideas muy claras y antes siquiera de haberse presentado, la camarera confirmaba que ella es “la persona que está buscando”. Consciente de lo estrafalaria que estaba siendo la situación y aún sin poderse creer lo que está viviendo, el murciano instaba a la mujer a hacer un alegato con las razones por las que se tenía que convertir en concursante.

Sin embargo, lo que el presentador no se esperaba era descubrir que el hecho de que Ángela estuviese en ese momento junto a él ha sido obra del destino: “Estaba escrito que tenía que ser”. Con este argumento, la de Getafe terminaba de convencer al presentador, quien aseguraba: “Yo creo mucho en el destino y en las energías”.

“Nos acaba de atracar, pero a mí me gusta la gente que va decidida en la vida”, aseguraba Xuso Jones. Después de esta peculiar manera de comenzar el programa, Ángela se convertía en concursante oficial de ‘Lo sabe, no lo sabe’ dispuesta a llevarse “unas buenas perrillas” para comprarse el coche nuevo que necesita. Además, ambos pronto descubrirán que tienen mucho más en común de lo que esperaban al salir a la luz la faceta desconocida de la camarera como presentadora. ¡No te lo pierdas!