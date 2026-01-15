El inesperado gesto de la mujer elegida por la concursante le deja un buen sabor de boca tras perder el premio final

Un concursante se la juega y pierde todo el premio acumulado en 'Lo sabe, no lo sabe': "Has sido muy valiente"

Compartir







El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta Murcia, donde conocen a la que será su segunda concursante del programa: Ana. La mujer, con buen ojo, va eligiendo a lo largo de su concurso a los transeúntes correctos para que contesten, según lo que se necesita en el momento, bien o mal a las preguntas de Xuso Jones hasta alcanzar el máximo, los 1.000 euros.

Llega el momento más dudoso para todo aquel que participa en el programa: arriesgarse o no a jugar a la pregunta multiplicadora. "Te lo juro que me da algo, eh. De verdad, me tiemblan las piernas". Y es que Ana confiesa que con 1.000 euros no le da para todo lo que quiere hacer, por lo que finalmente decide ir para adelante, consiguiendo multiplicar su premio por dos.

Para hacerse con él, tiene que encontrar a una persona que sepa la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué sinónimo de "bastón" ha popularizado el chef Martín Berasategui como expresión de ánimo?. Creyendo que una trabajadora de una quesería acertaría, la elige a ella para responder. Sin embargo, a Isabel no se le viene la respuesta correcta a la mente pero tiene un inesperado gesto con la concursante que cambia por completo el final del programa.

Un inesperado detalle con la concursante

Tras perder los 2.000 euros de premio, Isabel no quiere permitir que se vaya con las manos vacías y, al pedirle perdón, le obsequia con un detalle. "Te regalo esto por no haber podido ayudarte", le dice mientras le entrega un queso de su puesto: "Está premiado en su concurso internacional en Lyon, en Francia".

Agradecida y, junto con la camiseta del programa, la concursante murciana finaliza su participación. "Has sido una concursante magnífica y se te ve, aparte de elegante por fuera, elegante por dentro. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío", le dice Xuso Jones antes de abandonar Murcia.