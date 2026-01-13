El joven ha relatado sus curiosas anécdotas con sus cuatro compañeros de piso en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones, encantado con la manera de ser de un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': ''Tiene que alegrar a todo el mundo en su vida''

Mario tiene 24 años y es estudiante de arte dramático. Reconoce que se siente afortunado por el apoyo económico que recibe por parte de sus padres para subsistir en Madrid, una de las ciudades con los alquileres más caros del continente europeo.

Cuando Xuso Jones le ha preguntado en 'Lo sabe, no lo sabe' por sus objetivos en caso de llevarse los 50.000 euros que están en juego, Mario lo ha tenido claro. "Una parte sería para mi familia, otra cosa que querría sería una vivienda aquí en Madrid. Los precios están carísimos", apunta.

El joven vive concretamente en Getafe, donde también reconoce que los precios para vivir en una casa están muy elevados. "Comparto piso con 4 personas, somos 5 en total", dice. Es uno de los 14,8% jóvenes de entre 16 y 34 años que pueden vivir fuera de la vivienda familiar, lo que denota que existen fuertes problemas para que la emancipación sea una realidad en nuestro país.

Las hazañas del joven con sus compañeros de piso

Recordemos que Pedro Sánchez anunció medidas fiscales para solucionar el problema de la vivienda, lo que ha generado un tenso debate político con sus socios de Gobierno. Desde Sumar califican de insuficientes las propuestas del líder del Ejecutivo.

Mario, ante el drama de la vivienda, decide tirar de humor y relata algunas hazañas junto a sus compañeros de piso en el concurso de Cuatro. "Alguien coge cosas, no voy a decir que sea yo", explica. Xuso Jones, al escucharlo, no duda en decirle que lo está "dejando muy claro".

"Hay veces que uno tiene que hacer cosas para sobrevivir", apostillaba el joven concursante. Además, ha contado el shock que se llevaron sus compañeros de piso cuando se refirió a la cacerola con la palabra 'pota' -algo muy común en Asturias-. "¿Cómo puedes vomitar en el fregadero y no limpiarlo?", le llegaban a decir sus compañeros como él mismo explica.