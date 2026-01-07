La gran emoción de una concursante tras jugarse 9.000 euros en 'Lo sabe, no lo sabe': ''Estoy temblando''

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Los retos navideños de Tania durante su paso por 'Lo sabe, no lo sabe' en Cartagena: "¡Sujétalo, Xuso!"

Compartir







Xuso Jones viaja junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' hasta la ciudad de Pontevedra en busca del próximo concursante del programa. Allí conoce a Adriana, una estudiante de diseño que acepta con muchas ganas concursar en el programa en el que tiene la oportunidad de llevarse a casa hasta 50.000 euros.

Adriana ha llevado a cabo un gran concurso, ha fallado en alguna ocasión, pero gracias a los comodines del concurso ha conseguido seguir adelante. La concursante ha llegado al final con 600 euros y se lo juega todo a una última pregunta multiplicadora.

La joven diseñadora elige un sobre multiplicador y consigue multiplicar los 600 euros por 15, es decir tiene la posibilidad de llevarse a casa 9.000 euros. La concursante, emocionada, ha tenido que buscar a un concursante que contestase correctamente a la siguiente pregunta: ''¿Con qué famosa frase acaba la película 'Con faldas y a lo loco' cuando Daphne le confiesa a Osgood que no es una mujer?''.

Después de escuchar la pregunta, Adriana encuentra a una mujer que contesta rápidamente: ''Bueno, nadie es perfecto'', tras unos momentos de tensión, Xuso Jones da la respuesta como correcta y Adriana rompe a llorar de la emoción tras enterarse que ha conseguido el gran premio: ''Muchas gracias, estoy flipando, te lo juro. Estoy temblando es que dije '¿cómo lo va a acertar alguien? pues sí''.