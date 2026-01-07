Logo de cuatrocuatro
La gran emoción de una concursante tras jugarse 9.000 euros en 'Lo sabe, no lo sabe': ''Estoy temblando''

Una concursante se emociona. cuatro.com
Xuso Jones viaja junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' hasta la ciudad de Pontevedra en busca del próximo concursante del programa. Allí conoce a Adriana, una estudiante de diseño que acepta con muchas ganas concursar en el programa en el que tiene la oportunidad de llevarse a casa hasta 50.000 euros.

Adriana ha llevado a cabo un gran concurso, ha fallado en alguna ocasión, pero gracias a los comodines del concurso ha conseguido seguir adelante. La concursante ha llegado al final con 600 euros y se lo juega todo a una última pregunta multiplicadora. 

La joven diseñadora elige un sobre multiplicador y consigue multiplicar los 600 euros por 15, es decir tiene la posibilidad de llevarse a casa 9.000 euros. La concursante, emocionada, ha tenido que buscar a un concursante que contestase correctamente a la siguiente pregunta: ''¿Con qué famosa frase acaba la película 'Con faldas y a lo loco' cuando Daphne le confiesa a Osgood que no es una mujer?''.

Después de escuchar la pregunta, Adriana encuentra a una mujer que contesta rápidamente: ''Bueno, nadie es perfecto'', tras unos momentos de tensión, Xuso Jones da la respuesta como correcta y Adriana rompe a llorar de la emoción tras enterarse que ha conseguido el gran premio: ''Muchas gracias, estoy flipando, te lo juro. Estoy temblando es que dije '¿cómo lo va a acertar alguien? pues sí''.

