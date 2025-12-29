Logo de cuatrocuatro
Logo de Lo sabe, no lo sabeLo sabe, no lo sabe
Concursos Cuatro

Sagrario, la mujer de los bollitos se convierte en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y reparte polvorones por Palencia

Sagrario, la mujer de los bollitos se convierte en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y reparte polvorones por Palencia
Sagrario, la mujer de los bollitos, la nueva concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. cuatro.com
Compartir

Mucho más abrigada que el pasado 14 de julio, día en el que conoció por primera vez a Xuso Jones por las calles de Palencia, ayudó a un concursante a ganar 1.000€ e invitó a bollitos a todo el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, Sagrario ha vuelto a cruzarse con el presentador y ahora sí, se ha convertido en concursante del programa y ha repartido un montón de polvorones.

A Xuso le ha costado un poquito identificarla, pero rápidamente se ha acordado de ese día de verano en el que se cruzo con Sagrario llena de bolsa y les invitó a unos ricos bollitos por las calles de Palencia. En esta ocasión, Sagrario también venía cargada de dulces y además, de bollitos ha repartido unos cuantos polvorones al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’.

PUEDE INTERESARTE

Sagrario lleva un año muy complicado y no ha dudado en aceptar la invitación del presentador de convertirse en concursante. Llena de ilusión y deseando que sus nietos pasaran un buen rato viendo su concurso, se ha puesto manos a la obra y no se le ha dado nada mal. De hecho, no ha dudado en invitar a las personas que le han ayudado a tomarse un polvorón navideño sin dejarles otra opción que comérselos.

Sagrario se prepara para la victoria en 'Lo sabe, no los sabe'

Sagrario se prepara para la victoria en 'Lo sabe, no los sabe'
Sagrario se prepara para la victoria en 'Lo sabe, no los sabe'

A Sagrario se le ha dado muy bien el juego y antes de que las personas dijeran su respuesta ya tenía preparados sus dulces.

Temas