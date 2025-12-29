Sagrario, la mujer de los bollitos se convierte en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y reparte polvorones por Palencia
Sagrario ayudó a un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' el pasado verano e invitó al equipo a bollitos
Xuso Jones reparte uno de los mayores premios de la historia de 'Lo sabe, no lo sabe' vestido de Papá Noel: "Me da algo"
Mucho más abrigada que el pasado 14 de julio, día en el que conoció por primera vez a Xuso Jones por las calles de Palencia, ayudó a un concursante a ganar 1.000€ e invitó a bollitos a todo el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, Sagrario ha vuelto a cruzarse con el presentador y ahora sí, se ha convertido en concursante del programa y ha repartido un montón de polvorones.
A Xuso le ha costado un poquito identificarla, pero rápidamente se ha acordado de ese día de verano en el que se cruzo con Sagrario llena de bolsa y les invitó a unos ricos bollitos por las calles de Palencia. En esta ocasión, Sagrario también venía cargada de dulces y además, de bollitos ha repartido unos cuantos polvorones al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’.
Sagrario lleva un año muy complicado y no ha dudado en aceptar la invitación del presentador de convertirse en concursante. Llena de ilusión y deseando que sus nietos pasaran un buen rato viendo su concurso, se ha puesto manos a la obra y no se le ha dado nada mal. De hecho, no ha dudado en invitar a las personas que le han ayudado a tomarse un polvorón navideño sin dejarles otra opción que comérselos.
Sagrario se prepara para la victoria en 'Lo sabe, no los sabe'
A Sagrario se le ha dado muy bien el juego y antes de que las personas dijeran su respuesta ya tenía preparados sus dulces.