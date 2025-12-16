Un concursante hace parar el programa para interpretar a 'Manoli', un personaje cómico de Triana: "Soy como Ana Obregón, actriz y bióloga"
Edu es actor y ha decidido mostrar sus facultades interpretativas en el concurso de Cuatro
Edu ha decidido ir a por todas en 'Lo sabe, no lo sabe'. Este sevillano no solamente ha querido conseguir el máximo premio en el concurso de Cuatro presentado por Xuso Jones, sino que además ha demostrado toda su potencia artística durante el programa.
El hombre ya comenzaba imitando a Miguel Bosé cuando ha conocido al presentador del programa. Jones no daba crédito. Pero, más tarde, este descubría quién era realmente Edu. "Soy como Ana Obregón, actriz y bióloga", lanzaba.
El trianero interpreta a varios personajes en sus cuentas de redes sociales, aunque también ha seguido su carrera como científico por influencia de su familia como él mismo ha contado. Su verdadera ilusión es el arte. Edu hace tanto monólogos como conversaciones entre dos vecinas llenas de gracia y arte. "Sobre todo me dedico a la comedia", aclara.
Xuso, a Edu: "Puede irse a su casa, vestirse de Manoli y volver"
De un momento a otro, Edu ha decidido parar el programa para pedirle a Xuso Jones si podía ir a su casa, a tan solo 10 minutos del sitio en el que estaban en la capital andaluza, para que participase Manoli. "Puede irse a su casa, vestirse de Manoli y volver", comentaba el presentador.
Así que Xuso Jones ha visto entrar a la vecina con más alegría de Triana. "Estoy aquí, que me han llamado Edu y me ha dicho tienes que ir al programa de Xuso", decía generando las risas en el murciano.
Manoli reconocía ser fan del influencer. Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, el personaje reconocía tener disputas con su vecina Maruja. "La quiero pero malamente", comentaba. Sin duda el 'acting' de Edu ha dejado más de una sonrisa en los espectadores, que han visto cómo hay personas a las que les cuesta muy poco alegrar la vida a los demás.