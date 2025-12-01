Blanca le confiesa a Xuso Jones que su familia está repleta de artistas. De hecho, sus primas son un emblemático dúo musical de Córdoba

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta Córdoba para encontrar a quien será el primer concursante de la tarde: Blanca. Tras acertar cuál es la isla más grande en extensión del archipiélago de las Baleares y conseguir acumular sus primeros 200 euros, Xuso Jones se interesa en conocer más en profundidad a la concursante.

La andaluza es una mujer de 47 años que cuenta con "una familia muy emblemática aquí en Córdoba". Tanto es así que son guitarristas, vienen de 'Los Tomates' y sus primas son 'Las Ketchup'. El presentador no da crédito al escuchar esta confesión: "¿Tus primas has dicho?". Al escuchar la respuesta afirmativa, el presentador le propone que haga un árbol genealógico de su familia para poder comprenderlo a la perfección.

El artístico árbol genealógico de la concursante

"Mi abuelo, 'El Tomate', era guitarrista. Él tenía un primo hermano, sus hijas son 'Las Ketchup' que son mis primas", cuenta. A ellos hay que sumarles sus hijos y sus hermanos, quienes también tocan la guitarra, y sus nietos, que espera que toquen este instrumento también. "Tienes el arte en tus venas", señala Xuso Jones antes de preguntarle si sabe cantar. Sin embargo, solo lo hace en los karaokes porque si no pasa lo que está sucediendo en ese preciso momento, asegura: se pone a chispear.