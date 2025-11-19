El momentazo de Xuso Jones al hablarle en inglés a una mujer andaluza por error: "¡Soy la Georgina cordobesa!"

El presentador ha quedado sin palabras al descubrir a Mónica, con quien ha vivido un momentazo

Xuso Jones ha vuelto a protagonizar uno de esos momentazos que sacan una sonrisa a todo espectador de 'Lo sabe, no lo sabe'. El influencer murciano se ha desplazado hasta Córdoba para encontrar una persona con la que pasar un buen rato y repartir dinero.

Así que el presentador llegaba al Puente Romano de la ciudad andaluza con las ganas de buscar alegría y diversión. Por eso, comenzaba hablando inglés a los turistas que allí se encontraban. En primer lugar, Xuso Jones daba con una mujer irlandesa que no sabía español.

"Nice to meet you, my name is Xuso [encantado de conocerte, mi nombre es Xuso]", le trasladaba a la mujer como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Además, el influencer le reconocía que le encanta Irlanda ("I love Ireland!").

Xuso Jones y su desparpajo con un turista japonés

Luego, Xuso Jones se encontraba a un turista japonés con el que seguía hablando en inglés. Eso sí, su saludo era en el idioma oriental. El murciano se interesaba sin rodeos por saber si al japonés le había enamorado la gastronomía local. "¿Have you eat flamenquín? [¿Has probado el flamenquín?]", le preguntaba.

El otro, por su lado, respondía que era más bien el "flamenco" lo que le habái gustado. "Madre mia el turismo que hay aquí en Córdoba…", comentaba entre visitante y visitante Xuso Jones.

"Hello!", le decía el influencer a una joven pensando que era de procedencia alemana. Sin embargo, la mujer le respondía con su arte andaluz. "Soy la Georgina cordobesa, pero hablo alemán", le decía.

"¡Pero si pareces alemana o inglesa!", exclamaba a su vez. Mónica, más tarde, le decía que había terminado de trabajar justo en ese momento y que, por lo tanto, se animaba a participar en el concurso de Cuatro.