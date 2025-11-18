Pabel, de 24 años, no puede ocultar su felicidad al llevarse 3.000 euros en el programa para una soñada inversión

¡Lo nunca visto en ‘Lo sabe, no lo sabe’! Un vecino de Alcorcón vuelve ser elegido por una concursante

Pabel tiene 34 años y muchas ganas de comerse el mundo. Así lo ha hecho saber en 'Lo sabe, no lo sabe' gracias a una muy buena y arriesgada decisión que ha tomado durante el concurso.

Xuso Jones, presentador del programa de Cuatro, alucinaba durante sus preguntas al ver cómo Pabel conseguía ir acumulando dinero. Terminaba haciendo pleno y teniendo la posibilidad de quedarse con 1.000 euros o multiplicarlos por el número que saliese por sorteo.

El joven, en un arrebato de ganas por cumplir su sueño, ha decidido jugársela y ha optado por la segunda decisión. Xuso Jones le anunciaba, después de somertele a sorteo al concursante, que la cantidad que optaba a llevarse finalmente era 3.000 euros.

Tras ello, llegaba el momento de saber qué pregunta tenía que responder de forma incorrecta su elegido para ello. "En orden creciente, ¿qué numero primo sigue al 3?", le avanzaba. Pabel reconocía que no sabía exactamente la respuesta, y ha pensado directamente en su abuela. "Voy a coger a una persona mayor", comentaba.

La felicidad de Pabel al ganar el premio

Xuso Jones se desplazaba hasta una mesa donde había un grupo de amigos cenando para pedirle a una mujer que respondiese. Chari aseguraba que era el 6 el número en cuestión. Pero esta ha fallado y, por lo tanto, Pabel conseguía esos ansiados 3.000 euros que le han cambiado la vida.

El influencer murciano se lo anunciaba con mucha emoción, y él no podía ocultar su felicidad. "¡Se van para Fuenlabrada!", exclamaba.

Pabel ya había anunciado cuál era su objetivo en caso de llevarse un premio en 'Lo sabe, no lo sabe': abrir un negocio. El joven le daba todos los destalles a Xuso Jones de su proyecto. "Que todo el mundo venga a Fuenlabrada al negocio que voy a abrir. Es un sitazio de açai", lanzaba.