¡Campanas de boda en ‘Lo sabe, no lo sabe’! Sellan su amor en pleno concurso y se llevan un premio espectacular

Marta, una concursante todoterreno que imparte yoga, zumba y body pump, transformó el concurso ‘Lo sabe, no lo sabe’ en una pista de baile y en un mini ‘First Dates’ al sacar a bailar a Chete, miembro del equipo del programa, con quien hizo química instantánea.

La bachata que 'encendió' el concurso

Todo comenzó cuando Marta, sin pensárselo dos veces, confesó que había visto a Chete bailar en otros programas y que le parecía un talento oculto. Entre risas del presentador y vítores del equipo, lo retó en directo.

Chete aceptó el desafío y se lanzó a la pista improvisada. La química era tan evidente que el propio presentador lo resumió así: “Ha habido match”

Pero tras el baile llegó el drama. Marta alcanzó la pregunta multiplicadora, la decisiva… y la falló. Lo perdió todo. Ni comodines, ni bote, ni la suerte de cara.

Aun así, no se fue de vacío. El programa le entregó la camiseta oficial de concursante y, sobre todo, se llevó un premio inesperado: “¿Con quién enhebrarías aquí?”, le preguntó el presentador. “Con mi bailarín… con mi Chete”, respondió ella sin dudar.

El comentario provocó carcajadas, y Chete, entre tímido y encantado, la invitó a acompañarlo un rato fuera de cámaras: “Venga, os dejo un ratico de tiempo libre… pero no tardéis, que seguimos. Esto parece ‘First Dates”, bromeó el presentador.