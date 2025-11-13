Después de años de idas y venidas, Félix y Jenny se compromete ante Xuso Jones… ¡y terminan ganando una gran cantidad de dinero!

El amor y la suerte se dieron la mano en el último programa de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Lo que empezó como una tarde de risas y preguntas en León acabó con una propuesta de matrimonio en directo y un premio que dejó a todos boquiabiertos.

Los protagonistas fueron Félix y Jenny, una pareja con historia (y con varios intentos de compromiso a sus espaldas). Hace unos años, Félix le pidió matrimonio a Jenny, pero ella no se sintió preparada y le dijo que no. Este verano, fue Jenny quien le propuso casarse a él, aunque Félix, nervioso, no llegó a darle una respuesta… hasta ahora.

Xuso Jones, el cómplice perfecto

Durante el concurso, mientras acumulaban ya 600 euros, el presentador Xuso Jones aprovechó para recordar la curiosa historia sentimental de la pareja. Entre bromas y risas, el presentador los animó a revivir el momento frente a las cámaras.

“Imaginaos que aquí no hay nadie, es vuestro momento…”, decía Xuso. Y entonces, Jenny se lanzó: “¿Te casas conmigo, amor?”, preguntó ante todos los presentes.

Tras unos segundos de suspense, Félix respondió que sí, desatando los aplausos y gritos del público. “¡Vivan los novios!”, celebraba Xuso mientras la pareja se fundía en un abrazo.

La emoción no se quedó ahí. Tras su romántico compromiso, Félix y Jenny demostraron que el amor también puede traer suerte: lograron los 1.000 euros del programa y se la jugaron con la pregunta multiplicadora.

Su intuición les llevó a acertar la última pregunta, convirtiendo su premio en una cifra espectacular.