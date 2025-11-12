Nuria y su hija protagonizan un emotivo momento al hacerse con un cuantioso premio para destinarlo a la enfermedad de un familiar muy cercano

Una mujer de 98 años deja totalmente emocionado a Xuso Jones con su lección de vida: "Se me acaba de derretir el corazón"

Compartir







El último destino del programa de hoy de 'Lo sabe, no lo sabe' es León, donde Xuso Jones se topa con dos concursantes cuya historia dan sentido al programa. Y es que, cuando Xuso Jones les pregunta qué harían con el premio, Nuria no puede contener la emoción: "Si ganara mucho dinero, ayudar a mi hermano que está enfermo el pobre y todo lo que sea para echarle una mano. Tiene una enfermedad complicada". Al percatarse de ello, Xuso Jones no duda en abrazar a la concursante: "Espero que se recupere pronto y que vengan tiempos mejores para él y la familia".

Apurada, la leonesa se ve apurada al haberse roto, pero el presentador no quiere que se preocupe de nada. "Aquí estamos para vosotras: para alegrarnos, para llorar, para lo que sea". "Pero es que tenemos que ganar", le señala Nuria. Lo que ella no sabía es que acabaría ganando un cuantioso premio que les serviría de gran ayuda.

Xuso Jones se rompe: "Me he emocionado"

Madre e hija deciden arriesgar todo en la pregunta multiplicadora pues nunca más van a tener esta oportunidad, eligiendo un sobre que les da una gran alegría pues consiguen un x27. Con lo cual, su premio pasa de 400 euros a, nada más y nada menos, 10.800 euros. Dejando los nervios a un lado, Xuso Jones les dice da la instrucción de encontrar a alguien que no sepa la respuesta a la siguiente pregunta: "¿Qué parentesco unía a los Payasos de la Tele Gaby, Fofó y Miliki?".

Al ver que su propia hija Lucía no lo sabe, deciden buscar a alguien muy joven o extranjero, quedándose finalmente con la segunda opción. "Se me va", es su respuesta. Al ser incorrecta, el presentador anuncia que se acaban de llevar el gran premio mientras las concursantes celebran. Al abrazarse de nuevo, Nuria no puede contener las lágrimas.

"Tenéis ángel, que eso no lo tiene todo el mundo. Espero que el dinero esté invertido en tu hermano, que pueda tirar para adelante porque un hermano y una hermana es un tesoro lo que vas a hacer por tu hermano", le confiesa Xuso Jones antes de emocionarse.