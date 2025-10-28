En 'Lo sabe, no lo sabe' se ha producido un momentazo cuando una nonagenaria ha emocionado al influencer

Una mujer aborda inesperadamente a Xuso Jones y se convierte en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Yo a ti te conozco"

De la risa a la emoción. Xuso Jones se muestra tal como es en 'Lo sabe, no lo sabe': cercano, amable y con ganas de dejar huella en las personas. El presentador es puro sentimiento. Prueba de ello ha sido su reacción cuando ha visto a una nonagenaria paseando por pleno centro de Madrid junto con su hija.

Xuso Jones pretendía buscar a un concursante, pero antes quería saber lo que le conmueven a las personas. "Vamos a buscar con concursante, pero yo quiero saber qué es lo que busca la gente en la vida", lanza. El murciano trataba de encontrar a seres llenos de amor, y parece ser que los ha encontrado.

El entrañable momento entre la nonagenaria y Xuso Jones

Como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, el influencer se ha topado con María Jesús y su madre Amelia, de 98 años. De un momento a otro, se producía un instante que ha impactado en el concurso de Cuatro. "Soy muy vieja. Tengo 98 años que voy a cumplir ahora en diciembre", le comentaba Amelia a Xuso, que no dudaba en responderle. "Pues para tener 98 años está usted estupenda y ojalá llegar a su edad como está usted", le decía el presentador.

Xuso Jones se dirigía también a María Jesús para darle su enhorabuena. "Qué suerte que tienes de tener a tu madre tan sana y tan bien", le comenta. Madre e hija le comentaban al murciano que volvían del médico y se disponían a ir a "descansar". "Ha sido un placer conocerla", le señalaba Xuso. Pero antes de que se marchasen de vuelta a su casa, Amelia se ha acercado al presentador del concurso para dejarle una lección de vida. "Que tengamos salud todos para podernos ver otra vez", le trasmitía. Xuso, por su parte, quedaba totalmente emocionado. "Se me acaba de derretir el corazón de verdad", compartía.