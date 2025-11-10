En Burgos, la reacción de una de las transeúntes elegida por Reyes pilla por sorpresa al presentador

Reyes, una joven concursante procedente de Burgos, va a por la segunda pregunta con la que se juega 400 euros y donde tendrá que encontrar a alguien que no sepa "¿Qué adjetivo usado antiguamente para los nacidos en la actual Tailandia define también a los gemelos que nacen unidos?".

La concursante duda en qué perfil escoger: "Estoy en los dos extremos de coger a alguien muy joven o alguien muy mayor". Sin embargo, se acaba decantando por alguien "muy mayor" o lo que su madre y ella definirían como "una anciana de croquetas": "Estas abuelas que están en la cocina todo el día cocinando para sus nietos y haciendo croquetas".

Es en este momento en el que se topa con Nati, una mujer con el pelo rojo que no se muestra muy convencida de participar en el programa: "Uy, por favor. Pregunta a otra más joven, ¿por qué a mí? Oye, que no me pongo yo aquí de escaparate, coge a otra más joven". Pero a Reyes le parece la persona perfecta: "Confío en usted, Nati".

Xuso Jones trata de convencer a la transeúnte asegurándole que solo será un momento y preguntándole de qué sabor hace las croquetas para confirmar la teoría de Reyes. Finalmente, Nati acaba cediendo.

La reacción inesperada de Nati

Tras escuchar la pregunta, la transeúnte responde cargada de razón: "Siameses". "Si nacen unidos, serán siameses. Yo que sé", confirma. "La respuesta es correcta", señala Xuso Jones. Sin embargo, le explica a Nati que en esta ocasión, la concursante buscaba a alguien que no supiera la respuesta por lo que acaba de perder 400 euros. "¡Habérmelo dicho antes! O sea que lo he dicho bien, encima y tenía que ser mal", reacciona Nati.

Su actitud provoca la risa tanto en Reyes como en Xuso Jones, quien le pide que no se enfade: "Yo no le puedo decir nada". Una vez se disculpa con la concursante, se va maldiciendo: "Tiene par de narices la cosa".