Xuso Jones pone a prueba al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe': ''No tiene ni idea de Murcia''

Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta la región que vio crecer a Xuso Jones: Murcia. Concretamente a Cartagena con la mala suerte de que, aún siendo "la ciudad con más horas de sol de toda Europa, 283 horas al mes", les ha tocado un día lluvioso.

"Yo estoy triste", confiesa el presentador. Sin embargo, Xuso Jones buscarán la alegría junto a su equipo, algo que no será muy difícil pues los cartageneros "son muy bonicos". Y no se equivocaba pues han vivido este ameno y educativo momento con unos transeúntes, quienes han enseñado a España un producto típico de la gastronomía murciana que al presentador le encanta.

Los crespillos, la debilidad de Xuso Jones

El presentador se topa con dos cartageneros que pasean tranquilamente bajo la lluvia y entabla una conversación con ellos hasta que se da cuenta de un detalle: "¡Uh!, un segundo. Lo que lleva aquí mi amigo... Sácalos para que sepa la gente en toda España lo que es eso".

"Estos son unos crespillos de aquí de Cartagena", señala el transeúnte. Al afirmar cómo están de buenos los crespillos, le ofrece uno: "Aquí tengo uno abierto, que te conozco ya".

Con ciertas dificultades para hacerse con uno de ellos, Xuso Jones consigue un trozo a duras penas que se lleva a la boca: "Uy, qué rico está". El presentador trata de conseguir que estos se conviertan en sus segundos concursantes de la tarde, sin mucho éxito pues tienen que ir a trabajar. "Ahora les voy a comprar a mi equipo unos crespillos. Gracias, bonicos", se despide.