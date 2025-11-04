Miguel Salazar Madrid, 04 NOV 2025 - 21:39h.

Patricia, de 44 años, no ha podido ocultar su emoción cuando ha sido preguntada por Xuso Jones en Murcia para participar en 'Lo sabe, no lo sabe'. La mujer estaba totalmente en shock, porque reconoce su gran admiración hacia el influencer.

Y su dura historia ha llegado ha dejarle al presentador del concurso de Cuatro emocionado y con una clara reflexión. Cuando a Patricia le pregunta el influencer qué haría con los 50.000 euros que había en juego, la concursante ha sido clara y ha explicado en qué le gustaría invertirlo. Su única misión en esta vida es ver a su hija feliz, después de que hace 2 años sufriesen un duro varapalo.

La hija de Patricia fue sedada sin saber qué le pasaba

"La ilusión de mis hijas era ir a la Warner", avanzaba. Patricia aclara que sus pequeñas se conforman con poco por todo lo que pasaron cuando a una de ellas le empezaron a detectar algo en su organismo. "Estuvieron haciéndole muchas pruebas. Le hicieron fondo de ojos, resonancia... estuvo ingresada en el hospital para ver cuál era su mareo", relata la concursante como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Finalmente, todo quedó en un susto. "Alomejor un pinzamiento o algo cervical de alguna mala postura y se le quitó solo", cuenta.

Para Patricia fue bastante "duro" ver como a su hija la sedaban sin saber qué padecía. Por eso, ha querido agradecer la labor del personal sanitario que allí estuvo ayudándola en todo momento. "Se portaron muy bien con nosotros, no dejaron nunca el seguimiento", valora.

"Pero al final las pruebas era para conseguir descartar cosas lo primero", continúa. Xuso Jones, tras escuchar el relato de Patricia, ha puesto sobre la mesa una observación. "Qué maravilla la sanidad publica que tenemos en este país. Un beso a todos los sanitarios que nos cuidan tantísimo", lanza.