Lluvia de momentazos de Magdalena en 'Lo sabe, no lo sabe': así ha reaccionado al conseguir su primer bote

La lacrimógena celebración de una víctima de la DANA al ganar 9.400 euros de premio en 'Lo sabe, no lo sabe': "Me tiemblan las piernas"

Compartir







Magdalena es una de esas concursantes que solo su presencia irradia alegría y energía allá por donde pasa. Y es que Xuso Jones ha acudido a Cartagena (Murcia) en la entrega de este jueves de 'Lo sabe, no lo sabe' y en un momento dado, cuando este se encontraba en un mercadillo, una concursante reaccionaba con una euforia desmedida al ver al presentador de Cuatro, quien ha alucinado.

"¡Hola, hola!", exclamaba la concursante, saludando a todo el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe'. Además, confesaba que acudía al mercado para comprar algo de verdura y pescado, para "comer sano como dicen". Y no tardaba en decirle al presentador lo mucho que ve el programa... ¡y hasta le tiene de fondo de pantalla en el móvil! Xuso Jones no daba crédito: "¿Cómo?".

"Esto es oro"

El presentador se ha reído en un primer momento y posteriormente, al ver su foto, ha señalado lo siguiente: "¡Esto es oro!". "Desde que tengo la foto va conmigo", le ha contado Magdalena, enseñándole la foto que se hicieron su hermana y ella junto a él hace tiempo y que desde entonces, la mantiene como si fuera oro.

Xuso Jones, muy impresionado, confesaba que con eso "ya le había ganado". ¡Y no es para menos! Había conocido a su mayor fan y eso se traducía en que el presentador no tardaba en ofrecerla ser concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "¡Equipo, a microfonarle!". Y es que Magdalena desvelaba instantes antes que en múltiples ocasiones se había imaginado ser concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'.

Posteriormente, Magdalena nos dejaba otro momentazo cuando, al conseguir sus primeros 200 euros de bote, le pedía al equipo de 'LSNLS' tocarlos de manera física: "¡Uy, qué chulos!". "Lo he visto y me he emocionado", subrayaba Magdalena, desatando la risa en Xuso Jones.