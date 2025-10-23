Raquel Paris participa como concursante en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones llegaba a Burgos para recorrer sus calles y buscar a su concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. El presentador daba con Raquel Paris y su pareja por la calle, los que paseaban para ir a comprar un regalo de cumpleaños para su hijo y ella terminaba aceptando la oferta de Xuso de convertirse en concursante del programa.

Raquel y nuestro presentador empezaban a recorrerse las calles de la ciudad para encontrar personas a las que lanzar preguntas, unas que tenían que saber la respuesta y otras que no para ir sumando dinero.

En medio de todo esto, Xuso Jones le confesaba lo cómoda que la veía concursando en el programa: "Se te ve como pez en el agua, muy tranquilita, muy suelta con las cámaras, estás espectacular". Y ella se sinceraba: “En una época lejana ya salí en un programa de televisión”.

Raquel habla de su experiencia en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

El presentador le preguntaba si esto era verdad o una broma y ella confirmaba que sí y le explicaba dónde participó: "Estuve en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, hace un montón de años, en mis épocas jóvenes, estuve de pretendienta". La que confesaba que no encontró el amor en el programa: “Fue una experiencia corta, nos lo pasamos bien y algo para contar”.

Tras esto, la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' le decía a Xuso lo que haría con el dinero si consiguiera algo de premio en el programa: "Ayudar económicamente a mi hija mayor, que está estudiando periodismo, una ayuda para sus estudios y una pequeña entrada para una segunda vivienda, para ir el fin de semana y ya lo tendríamos gastado”. Y, finalmente, ella terminaba consiguieron 1.800 euros, lo que hacía que se fuera muy feliz tras la experiencia de participar en el programa.