La forma en la que un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' llama a un signo del zodiaco provoca la risa de Xuso Jones: "Eso es una bebida"

Al contestar correctamente la primera pregunta, Ana lanza una inesperada rima que provoca la contagiosa risa de Xuso Jones

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' hace hoy doblete en Aranda de Duero y proponen como tercera concursante a una mujer que contestó correctamente al cómico 'Míster Robles' una de sus preguntas.

Ana, jardinera de la localidad y conocida por muchos de sus habitantes, llama la atención de Xuso Jones por su desparpajo y simpatía. Sin embargo, una de sus rimas pilla por sorpresa al presentador provocándole la risa floja.

Una rima "sagrada"

Ana tiene claro quién quiere que responda su primera pregunta en el concurso "¿Quién es el máximo goleador del Fútbol Club Barcelona?". Conocido suyo de toda la vida, es un hombre futbolero que no falla a sus expectativas respondiendo correctamente "Messi". Ambos celebran con un abrazo y ella le promete que, si gana, le invitará a tomar algo.

"200 euros que hemos acumulado", le indica Xuso Jones. A lo que Ana responde espontáneamente: "Los que tengo aquí colgados". El presentador no puede contener la risa al escucharla: "Eso no me lo esperaba". "Para qué vuelvas. Es una rima sagrada", confiesa Ana.