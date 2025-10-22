Miguel trabaja en una empresa, pero su sueño es ganarse la vida como cómico. El concursante demuestra su arte imitando acentos

Xuso Jones paraliza ‘Lo sabe, no lo sabe’ para que una concursante haga un acting de Frozen: “Una actuación estelar”

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta tres nuevos destinos para rodar su programa de hoy. Uno de ellos es Aranda de Duero, donde se han topado con Miguel.

El concursante comparte con Xuso Jones su vena artística y consigue dejar al presentador con la boca abierta cuando éste le pide que interprete distintos acentos.

Xuso Jones se parte con su concursante

Como es costumbre, el presentador se interesa por conocer a sus concursantes. En esta ocasión, Miguel se dedica a fabricar ruedas de camión en una empresa de Aranda de Duero. Sin embargo, destina su tiempo libre a un hobby que le gustaría que fuese su trabajo.

Y es que Miguel es cómico y hace monólogos por toda España: "Donde me llaman, ahí llevo yo la risa". Es conocido en redes sociales por el nombre artístico de 'Míster Robles' y en su perfil sube videos con sus bromas y sus chistes con los que, según confiesa, tiene "un poquito hasta las narices" a sus compañeros de empresa.

Lo que no sabía el presentador es que él tiene parte de la culpa: "Todos los chistes que te veo contar a ti en las redes se los tengo que contar a ellos inmediatamente. A mi esos chistes malos que hacen gracia son los que más me gustan, entonces les tengo un poquito hasta el gorro".

Tras continuar con el concurso, hacerse con 400 euros y seguir "el caminito", el concursante sorprende a Xuso Jones imitando el acento gallego al decir: "El Camino de Santiago podemos seguir también". El presentador no puede esconder la sorpresa y le pide que haga otros como el catalán o el andaluz, con los que se parte de risa y pide un aplauso: "¡Qué maravilla!".