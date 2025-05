El presentador se encontraba haciendo un “retrato cubista” a una concursante cuando una chica ha pasado diciendo: “Estoy impresionada, siempre me encuentro a la gente que la sorprendes y no me puedo creer que estés tu aquí y que yo te esté conociendo”

Tras esto, el presentador invitaba a la joven a participar, quien no ha tardado en aceptar participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’. Por ello, esta vez en el turno de Cristina, una chica de 27 años, social manager, lista para formar parte de este programa en el que puedes llevarte mucho dinerito.

Conforme proseguía el concurso, Cristina ha desvelado a Xuso que, además de trabajar en una marca de cosmética, ella para hacer un dinero extra, trabaja haciendo de animadora. Su personaje es uno de Frozen, una película infantil. Un comentario el cual, Xuso Jones no ha dudado en aprovechar para parar el concurso y pedirle a la concursante que haga un acting, tal era la emoción porque cantara 'Let It Go', que ha invitado a dos mujeres que andaban por la calle, a ver la actuación de Cristina.