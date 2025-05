Xuso Jones se desplaza hasta Benidorm en busca de algún viandante que le sorprenda para invitarle a participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’. Un concurso donde puedes ganar hasta 50.000 euros por cuatro preguntas que tendrán que responder otros transeúntes.

El ayudante de las concursantes tenía que responder qué otro nombre recibe la máscara de pestañas. El hombre ya causaba la risa de ambos cuando asegura que “me pillas dormido. No entiendo nada de eso, no lo sé”, asegura.