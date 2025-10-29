Xuso Jones dedica unas emotivas palabras tras vivir el lacrimógeno momento en el que Marta se ha hecho con el premio

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza por el aniversario de la DANA a una de las localidades valencianas más afectadas: Benetússer. Allí Pascual elige a Marta como tercera y última concursante de este programa dedicado a las víctimas, a quien Xuso Jones le explica una de las peculiaridades que tiene el concurso de hoy cuando ésta llega a la pregunta multiplicadora.

"Normalmente nuestros concursantes les damos a elegir entre quedarse con el dinero acumulado o jugárselo a la última pregunta multiplicadora pero, en este caso, vamos a dejar que te quedes los 400 euros y aparte jugar a la última pregunta multiplicadora", le anuncia el presentador. Ante una estupefacta concursante, Xuso Jones le pide que se guarde el dinero en el bolso y elija el sobre que decidirá por cuánto se multiplicará su premio.

La primera alegría llega cuando se queda con el de en medio y sale, nada más y nada menos, que un x23. Sin embargo, la verdadera emoción ocurre cuando consigue el tan ansiado premio: ¡Así ha sido este emotivo momento!

Xuso Jones dedica unas emotivas palabras

Por 9.200 euros, Marta tiene que encontrar a alguien que no sepa "¿El nombre en español de qué día de la semana proviene de la expresión día de Júpiter?". Tras dar una vuelta, la concursante se topa con Magdalena, una fiel seguidora del concurso. "Pues no lo sé. hijo mío. Yo no he estudiado", asegura la transeúnte. "La respuesta correcta es el jueves y Marta necesitaba que no lo supieras y... ¡Acaba de ganar 9.200 euros!", anuncia Xuso Jones mientras la concursante no puede evitar derramar sus lágrimas.

"La invito a un almuerzo si la veo por el pueblo otra vez", le asegura Marta como muestra de agradecimiento. No da crédito a lo que acaba de suceder y el pueblo celebra en su honor. "Son para arreglar mi casa y lo que haga falta", señala. "Os lo merecéis por todo lo que habéis pasado", asegura el presentador.

Xuso Jones se interesa por saber cómo se encuentra, a lo que Marta responde: "Me tiemblan las piernas. Madre mía, no pensaba esto yo en mi vida". Momento que aprovecha el presentador para dedicar unas palabras: "Enhorabuena por este dinero y lo más importante, tanto tú como todo el mundo que hemos conocido sois un ejemplo de solidaridad. De verdad, un ejemplo a seguir".

Además, confiesa que le gustaría que si el equipo vuelve dentro de un año, Benetússer y los pueblos de al lado vuelvan a estar tal y como los conocíamos. "Se van viendo cositas pero queda muchísimo trabajo por hacer", afirma la concursante antes de irse a almorzar junto a los compañeros de 'Lo sabe, no lo sabe'. "Qué feliz estoy por ti, te lo digo enserio", confiesa Xuso Jones.