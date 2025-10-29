Durante su concurso, Pascual le cuenta a Xuso Jones que fue lo que más le dolió cuando la DANA arrasó su hogar

Una víctima de la DANA se rompe al hacerse con el premio de 'Lo sabe, no lo sabe': "Que sirva para reconstruir vuestra vida"

Por el aniversario de la DANA, el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta la localidad de Benetússer afectada por la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Lo hacen con un propósito: hacer una cadena solidaria. El primero en escoger concursante es un hombre que participó en el programa y narró su terrorífica experiencia. Quien escoja tendrá que decidir quién será el próximo participante y así sucesivamente.

De esta manera, Xuso Jones y sus compañeros ayudarán a las víctimas y darán voz a sus duros testimonios. Uno de ellos es el de Pascual pues lo más doloroso para él no es haber perdido su casa, si no los únicos recuerdos que le quedaban de su hijo fallecido. Esta es su historia.

"Yo no tengo ilusión de vivir"

Tras haber escogido a la profesora de sus hijos para responder a la pregunta, Xuso Jones le pide que le cuenta un poquito sobre su familia sin saber que escucharía una desgarradora historia. "Mi familia, por desgracia, se ha roto", avanzaba Pascual. Y es que, en 2023 su hijo de tan solo 37 años falleció de un infarto: "Lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida me ha pasado".

Su hijo, definido por él como "un chaval buenísimo, fuerte y con una ilusión por vivir", se les fue. Además, el 29 de octubre del 2024, la DANA arrasó su casa y con ella los recuerdos: "Me jode mucho porque lo he perdido todo. Algunas cosas las he podido salvar, pero poco y lo que más me duele son los recuerdos, sobre todo de mi hijo".

El agua se llevó muchas fotos y muchos recuerdos de él. "Lo que me duele es que nadie me lo va a devolver", asegura. Y es que muchas veces pensamos que perderlo todo es lo material, pero quizás lo más importante son los recuerdos, señala Xuso Jones. "Por ejemplo, tengo muchos recuerdos de mis hijos que para mí es un tesoro y cualquier detalle, cualquier cosa, una simple foto, para mí es un tesoro de mi hijo", confiesa.

Su muerta ha dejado tocada a la familia, asegura. "Nos ha dejado destrozados a mi mujer y a mi hija. Ya no tenemos vida... Él está muerto, pero nosotros estamos muertos en vida. Yo no tengo ilusión de vivir, así te lo digo", revela. El presentador, afectado, espera que pasen "un rato agradable" en el que consigan hacerle sonreír un poco con un dinero que se lleve a casa: "Estoy encantado de que esté con nosotros concursando. Se lo digo en serio, es muy buena persona".