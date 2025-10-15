Gloria destinará su premio a ayudar a su familia, quienes sufrieron en su propia piel las consecuencias del desbordamiento del barranco del Poyo

A punto de acumular 1.000 euros de premio, Xuso Jones le pregunta a su primera concursante qué haría si ganase los ansiados 50.000 euros de 'Lo sabe, no lo sabe' sin esperar cuál sería su respuesta.

"Pues sinceramente, ayudar un poquito en casa. Nosotros también fuimos afectados de la DANA", confiesa Gloria. Tanto la casa de sus abuelos, como la de la madre de su cuñada fueron arrasadas por la riada del barranco del Poyo: "Se fueron y no queda completamente nada". Este es uno de los motivos por el que el presentador espera que gane mucho dinero con el concurso, pero antes debe continuar acumulando su premio.

Las lágrimas de agradecimiento de Gloria

Finalmente, Gloria consigue hacerse con 1.000 eurazos, por lo que llega el momento de tomar una importante decisión: jugarse todo a la pregunta multiplicadora o irse a casa con ese premio: "Pienso en arriesgarme pero también tengo miedo de perder el dinero, entonces… Jugamos".

A pesar de que la concursante se sentía asustada al tener que elegir uno de los tres sobres, finalmente la suerte hace de las suyas y consigue toparse con un x11, multiplicando así su premio a un total de 11.000 euros. Totalmente concentrada, Gloria se pone en busca de una persona que no sepa la respuesta a la siguiente pregunta: "¿En qué país africano puedes visitar las ciudades de Tetuán, Tánger o Fez?".

Con muy buen ojo, la concursante selecciona a alguien "joven" y que no sea del país mencionado. La indicada es Natalia, de 18 años, quien no duda en ayudar a Gloria. Aunque la transeúnte se preocupa en un principio al no saber la respuesta, lo cierto es que es justo lo que la concursante andaba buscando. Ambas se abrazan y las lágrimas empiezan a brotar de los ojos de Gloria.

"Ay que se me emociona", señala Xuso Jones mientras abraza a la concursante. Gloria necesita el dinero en casa y por eso está muy agradecida con el programa "por la ayuda". "Enhorabuena y espero que la vida os cuide mucho. Llegan momentos malos pero llegan momentos buenos como el de hoy. Que esta ayuda sirva para reconstruir vuestra vida y de verdad, que seáis muy felices", le dice un conmovido presentador.