Reme, una extremeña afincada en Valencia, se ha llevado 10.000 euros en el concurso de Cuatro

Reme, una extremeña afincada en Valencia, ha concursado en 'Lo sabe, no lo sabe' con toda la ilusión y las ganas. Tal ha sido su buen recorrido por el concurso de Cuatro que se ha llevado nada más y nada menos que 10.000 euros gracias a sus tácticas arriesgadas que no le han salido nada mal.

La mujer ha encontrado a Paula, una joven que debía no acertar la siguiente pregunta. "Como termina este refrán: ande yo caliente...", compartía en directo Xuso Jones. Reme estaba de enhorabuena, porque la mujer no ha dado con la respuesta correcta. Por lo tanto, la concursante acumulaba así 200 euros más con los que conseguía 1.000 euros.

Tras ello, celebraba su 'no acierto' y por lo tanto debía enfrentarse a la dura decisión de si seguir concursando en 'Lo sabe, no lo sabe', o si lanzarse a la piscina y multiplicar el dinero que tenía acumulado por la cantidad que saliese en el sobre. "¿Me quedo a cero?", le preguntaba al presentador e influencer.

El momentazo

Después de esta pregunta, Reme dejaba sin palabras a Xuso Jones al preguntarle por su nombre, ya que lo había olvidado. "¿Cómo te llamas que no me acuerdo?", le cuestionaba. Xuso Jone no podía evitar las risas en este icónico momento. "Yo me llamo Xuso", aseguraba como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Ah si, es verdad, si lo he leído antes es que no tengo ya memoria", señala.

Xuso Jones no daba crédito en pleno ataque de risa. "Me estás diciendo que hemos hecho todo el concurso sin saber como me llamo...", concluía.