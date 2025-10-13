Al buscar a alguien que sepa el significado de la expresión 'estar a la luna de Valencia', Xuso Jones descubre su inesperado origen: ¿Lo conocías?

Xuso Jones se parte de risa al ser confundido con un reconocidísimo actor: "Se piensa que soy..."

Compartir







Un nuevo programa de 'Lo sabe, no lo sabe' arranca y, por tanto, tres nuevas localizaciones esperan al equipo. La primera de ellas es la ciudad de las Artes y las Ciencias: Valencia.

Esta localidad recuerda a su presentador, Xuso Jones, una expresión que le gusta mucho: "Estar a la luna de Valencia. En Murcia es estar empanao'". Buscar a alguien que sepa este significado le sirve de excusa perfecta para encontrar al que será el primer concursante de la tarde.

El curioso origen de esta típica expresión

Paseando por las calles de Valencia, Xuso Jones busca a una persona que sepa contestarle bien a la pregunta de qué significa esta famosa expresión. Primero se topa con Luis, un caballero para el que 'Estar a la luna de Valencia' significa "Estar durmiendo en un descampado". "¿No es estar empanado?", pregunta el presentador. "Puede ser un significado así", le responde él.

Tras despedirse de él se topa con Carmen, una mujer que destaca por su sonrisa según señala Xuso Jones. Acompañada de su perro de cinco meses Bruno, le explica al presentador de dónde viene esta tradicional expresión: "Esperar en las torres de Serrano". "¿Cómo? Esto es nuevo para mí", pregunta un sorprendido Xuso Jones.

"En las torres de Serrano, la gente no podía entrar a la ciudad de Valencia entonces se quedaban esperando fuera en las puertas. Entonces se quedaban mirando a la luna de Valencia", le explica. Acto seguido, el presentador le propone a Carmen ser su nueva concursante, eso sí, acompañada de su perro Bruno.