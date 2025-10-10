Te mostramos el truco de magia que un concursante ha hecho a Xuso Jones, con el que le ha dejado impresionado

Dos concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe' se juegan su continuidad en el programa con un "épico" piedra, papel o tijera: "Confía en mí"

Compartir







El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta Cuenca donde se reencuentran con Ángel, uno de los antiguos concursantes del programa. Tras realizar el mítico movimiento de celebración por el que ahora le reconocen en su ciudad, Ángel pasa a tener un importante rol: será quien elija al siguiente concursante y lo hace una manera especial.

Sin que él seleccionado se entere, Ángel se acerca por detrás suya para decirle al el oído su grito de celebración. El susto del joven se refleja en su rostro: "¡Me cago en la…!". Xuso Jones, quien se parte de risa ante este momento, se acerca hasta Adrián para conocerle mejor.

El que se convertirá en el primer concursante de la tarde luce una vestimenta medieval que llama la atención del presentador y es que resulta se encuentra ensayando ante la proximidad de las fiestas de San Mateo. Al ver su espada envainada, Xuso Jones le pide que haga una demostración de cómo se usa, una propuesta que no duda en aceptar y por la que se acaba convirtiendo en su primer concursante de la tarde.

Sin embargo, el manejo de la espada es solo uno de los hobbies que esconde Adrián pues durante su concurso le revela al presentador que, además de estudiar Magisterio, trabaja como mago profesional en su tiempo libre recorriéndose los pueblos de Cuenca para realizar espectáculos. "¿Me puedes hacer un truco de magia ahora?", le pide el presentador. El concursante, quien tiene en su bolsillo "una baraja de cartas como todo mago", acepta regalándonos este momentazo.

El truco de magia deja alucinando a Xuso Jones

Al sacar la baraja, el concursante le da una orden al presentador: "Siéntete libre de escoger la que tú quieras y memorízala, importantísimo". Xuso Jones, para mostrar que 'no hay trampa, ni cartón', decide mostrar a cámara su siete de rombos antes de volver a introducirla por el medio para que Adrián las mezcle nuevamente.

El mago comprueba que su carta no está arriba, ni abajo. Sin embargo, al esperar un poquito y chasquear ambos los dedos, una carta sube. "Si esta es el siete de rombos vais a aplaudir porque efectivamente lo es", señala.

"¡Bueno, qué maravilla! Me has dejado to' tieso como la patica de un perro, así tiesa. Enhorabuena, menudo mago. Me ha encantado", le felicita un sorprendido Xuso Jones antes de proseguir con la siguiente pregunta.