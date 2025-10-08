Así ha reaccionado el presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' ante la confesión de la concursante: no te lo pierdas

Xuso Jones elige al siguiente concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' con una singular pregunta: "¡Yo no!"

Compartir







'Lo sabe, no lo sabe' se ha emitido una vez más en Cuatro este martes y nos ha dejado más de un momentazo para el recuerdo. Todo ha ocurrido cuando Xuso Jones, en pleno Retiro de Madrid, ha dado con una fan la cual se ha quedado totalmente impresionada al ver al presentador: "Te veo por las tardes", señalaría la que sería unos segundos después concursante del concurso más atrevido de la televisión.

Y es que en un momento dado, el presentador del Cuatro se quedaría impresionado por el "pelo tan precioso" que llevaba una viandante. "Me lo hizo mi madre", confesaría esta. Además, la concursante era vecina de Xuso Jones: mientras que una era de Almería, el otro bien sabido es que procede de Murcia, comunidades autónomas muy próximas entre sí.

Posteriormente, Xuso Jones le ofrecería ser concursante y esta no se lo pensaba dos veces: "Margarita, ¿te vienes conmigo a concursar? Eres mi nueva concursante. ¡A microfonarla equipo!".

Xuso Jones, en shock con una confesión de la concursante

Más adelante, Margarita realizaría una confesión que dejaría en shock a Xuso Jones. Antes de ello, esta desvelaría algunas de las cosas que más le gusta hacer en su día a día, como las manualidades o "estar con su familia".

Pero sin duda, habría algo que dejaría impactado a Xuso Jones: se trata del oficio de una de sus dos hijas. "¡Hombre! ¡Qué trabajo más curioso!". ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!