Xuso Jones llega con una nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' desde la Gran Vía de Madrid

Dos concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe' se juegan su continuidad en el programa con un "épico" piedra, papel o tijera: "Confía en mí"

Compartir







Xuso Jones llega con una nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' y para ello, esta vez se desplaza hasta la Gran Vía de Madrid donde espera encontrar algún transeúnte que le sorprenda lo suficiente para convertirle en el próximo concursante.

En este nuevo programa, el presentador innova de una manera muy peculiar la búsqueda de su próximo concursante. Con micrófono en mano y andando por una de las calles más transitadas de la capital, Xuso Jones se ve sorprendido por una persona que corre hacia él muy emocionado y le lanza una singular pregunta: "Hay una nueva moda muy reciente y es que la gente está adoptando como animal doméstico cucarachas en su casa", comienza.

Sergio, nuevo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Tenía ganas de ganar un dinerillo"

"Hay gente que las tiene sin ser animal doméstico, que las tienen porque le sale", asegura con una sonrisa el malagueño. Tras esto, Xuso le pregunta si él lo tendría y sin pensarlo, el hombre asegura que "yo no adoptaría ni cucarachas ni perros", y de nuevo el presentador le comenta que incluso la gente las saca de paseo, a lo que responde que "bueno cada uno tiene sus aficiones".

En este momento, Jones aprovecha para conocerle un poco más y saber sus gustos, e invitarle a jugar y sin dudarlo ni un segundo le comenta que ese ha sido el motivo por le que ha corrido previamente hacia él: "Tenía ganas de ganar un dinerillo". Y de esta manera, Sergio de 34 años y mozo de almacén se ha convertido en el nuevo jugador de 'Lo sabe, no lo sabe'